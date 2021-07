Vietnam: stretta sugli influencer su Facebook e Youtube (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam ha introdotto il mese scorso delle linee guida nazionali per una corretta condotta sui social media, in base alle quali gli utenti sono invitati a condividere solo "messaggi positivi" sul Paese e non è possibile pubblicare messaggi "contrari agli interessi nazionali". Il ministero dell’Informazione ha spiegato tramite un comunicato che il nuovo codice “incoraggia le persone a pubblicare contenuti positivi sul Paese, e richiede ai dipendenti statali di segnalare informazioni contrastanti ai loro superiori”. Il codice proibisce i post che violano la legge e "colpiscono gli interessi dello Stato" e si applica alle organizzazioni statali, alle società di social media e a tutti i loro utenti in Vietnam. Secondo le nuove direttive, "gli utenti dei social media sono incoraggiati a promuovere la bellezza dei paesaggi, della gente e della cultura del Vietnam, e a diffondere buone storie di brave persone". (segue) (Fim)