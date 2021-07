Vietnam: stretta sugli influencer su Facebook e Youtube (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista al potere in Vietnam, infatti, mantiene uno stretto controllo sui media e negli ultimi anni ha inasprito le misure contro dissidenti e attivisti, alcuni dei quali stanno scontando lunghe pene detentive per contenuti pubblicati su Facebook o YouTube. Nel novembre dello scorso anno, inoltre, le autorità vietnamite hanno minacciato di chiudere Facebook, se il gigante dei social media non avesse censurato i contenuti politici sgraditi al governo. Il nuovo codice chiede ai provider di social media in Vietnam di "trattare con gli utenti in conformità con la legge vietnamita" nel caso in cui le autorità richiedano di rimuovere i contenuti dalle loro piattaforme. (Fim)