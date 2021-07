Indonesia: Covid, il Paese è il nuovo epicentro asiatico della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 11mila concentratori di ossigeno verranno inviati all'Indonesia per "mitigare gli effetti della pandemia di Covid-19 sulle comunità". Lo ha annunciato ieri, 13 luglio, la Temasek Foundation, che ha coordinato la donazione col contributo di aziende indonesiane attive a Singapore, e di aziende della Città-Stato. I concentratori di ossigeno - apparecchiature mediche non invasive per l'ausilio alla respirazione - verranno distribuiti alle terapie intensive degli ospedali indonesiani dal ministero della Salute di quel Paese. la prima fornitura di 1.500 apparecchi è arrivata a Giacarta ieri, e altre consegne sono previste per le prossime settimane. (segue) (Fim)