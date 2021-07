Usa: infrastrutture, accordo Democratici su pacchetto da 3.500 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader della maggioranza democratica al Senato federale Usa hanno raggiunto ieri, 13 luglio, un accordo per un vasto piano di investimento infrastrutturale e spesa sociale da 3.500 miliardi di dollari, che verrà incluso in una risoluzione di bilancio prossima alla discussione parlamentare. "Siamo giunti a un accordo", ha dichiarato il leader della maggioranza al Senato, Chuck Shumer, al termine di un incontro a porte chiuse con i Democratici della commissione Bilancio e funzionari della Casa Bianca durato oltre due ore. Ai negoziati non hanno preso parte i Repubblicani. "Aggiungendo i 600 miliardi di dollari del piano bipartisan si arriva a 4.100 miliardi di dollari, una cirfra molto, molto vicina a quella che ci era stata chiesta dal presidente Biden", ha detto Schumer. (segue) (Nys)