Corea del Sud: Covid, nuove misure emergenziali estese al di fuori di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi, 14 luglio, l'intensificazione delle misure di distanziamento sociale in regioni al di fuori dell'area metropolitana di Seul, a causa dell'emersione di nuovi focolai di contagio da Covi-19 in diverse zone del Paese. Il governo eleverà le misure al livello 2 previsto dalle linee guida nazionali per la gestione della pandemia a Incheon e nella provincia di Gyeonggi a partire da domani, 15 luglio. L'annuncio è giunto a margine di un incontro del gruppo inter-agenzia per la risposta alla Covid-19 presieduto dal primo ministro Kim Boo-kyum. Ieri il bilancio giornaliero dei contagi ha toccato un nuovo record: nel Paese sono stati segnalati 1.615 nuovi casi, mentre il numero dei decessi resta basso: soltanto 2 nelle ultime 24 ore. Il bilancio complessivo della pandemia in Corea del Sud passa così a 171,911 contagi e 2.048 decessi. (segue) (Git)