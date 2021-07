Corea del Sud: Covid, nuove misure emergenziali estese al di fuori di Seul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha inasprito per due settimane le misure di emergenza pandemica nell'area metropolitana di Seul, in risposta al forte aumento dei contagi da Covid-19 registrati negli ultimi giorni. Le restrizioni, pari al livello più elevato delle linee guida nazionali per la pandemia, sono entrate in vigore nella capitale lunedì 12 luglio. Le nuove misure prevedono la raccomandazione a rimanere in casa il più possibile, la chiusura delle scuole e un limite agli assembramenti a sole due persone dopo le ore 18, oltre alla sospensione di tutti gli eventi pubblici. Verranno chiusi inoltre i locali notturni, mentre ristoranti e bar potranno operare dopo le 22 solo tramite servizio take-away. (Git)