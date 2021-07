Usa: Biden su Trump, su elezioni grande bugia e comportamento egoista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “una grande bugia” le affermazioni del suo predecessore, Donald Trump, a proposito dei brogli che – a suo dire – avrebbero macchiato le scorse elezioni presidenziali. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini nel corso del suo intervento a Philadelphia contro una serie di leggi elettorali approvate in alcuni Stati dell’Unione e considerate dall’amministrazione come limitative del diritto di voto. Il capo dello stato Usa ha bollato tali legislazioni come "una grande minaccia alla nostra democrazia" e a proposito di Trump è tornato ad affermare che le sue speculazioni riguardo ai brogli non rappresentano “un comportamento di un uomo di Stato” bensì “un comportamento egoista".(Nys)