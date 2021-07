Brasile: procuratori chiedono indagini su Bolsonaro per “minacce alla democrazia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i procuratori, le dichiarazioni di Bolsonaro "sembrano superare i limiti del mero e immateriale esercizio del diritto alla libertà di espressione e possono rappresentare un abuso di potere, con gravi conseguenze non solo sulla normalità del processo elettorale, ma ormai sulla sua stessa esistenza", si legge nella lettera. "In sintesi, si minaccia l'effettivo svolgimento del processo elettorale da parte di coloro che ricoprono una carica pubblica di elevata portata costituzionale", per questo motivo il Mpf "sollecita l'azione investigativa della procura, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione federale, al fine di individuare e prevenire comportamenti potenzialmente dannosi per le elezioni e, quindi, per il regolare funzionamento dello Stato democratico di diritto", recita il testo. Ancora secondo il documento dei procuratori "le dichiarazioni del presidente della Repubblica suggeriscono la possibilità di brogli se non viene adottato una registrazione del voto cartaceo e - cosa più grave – considera la possibilità che non si tenganoo le elezioni qualora il sistema di voto non venisse riformulato dal Congresso nazionale. In questi termini" denunciano i procuratori "oltre a generare instabilità, insicurezza e emozioni negative tra gli elettori, i discorsi presidenziali contengono prove di gravi e concrete minacce allo strumento principale per la realizzazione di una democrazia rappresentativa, che è l'elezione". (segue) (Brb)