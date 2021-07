Cuba: governo Usa condanna repressione di manifestanti e giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha condannato la "violenta repressione" esercitata dalle autorità cubane nei confronti di "manifestanti, giornalisti e attivisti" e ha chiesto il "rilascio immediato" delle persone arrestate durante le proteste in corso in questi giorni nell'isola caraibica. E' quanto ha scritto il vice segretario di Stato aggiunto per gli Affari dell'emisfero occidentale, Julie Chung, in una serie di messaggi sul suo profilo Twitter dove ammonisce inoltre che "il mondo sta osservando le autorità cubane arrestare e colpire decine di voci pacifiche e indipendenti". "La repressione deve cessare e la voce della gente dev'essere ascoltata (...) il patriottismo, il coraggio e l'orgoglio dei cubani brilla dopo 62 anni di governo dell'autoritarismo", conclude quindi Chung.(Nys)