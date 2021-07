Colombia: tre soldati uccisi in scontro a fuoco con gruppo dissidenti Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre soldati dell'esercito colombiano sono stati uccisi ed altri cinque sono rimasti feriti in un agguato attribuito a gruppi dissidenti delle Farc avvenuto nel dipartimento di Narino. A confermarlo è stato lo stesso presidente della Colombia, Ivan Duque, in un messaggio sul suo profilo Twitter, dove riferisce che i soldati sono stati attaccati "mentre realizzavano un’operazione per garantire il ritorno di sfollati" nel municipio di Roberto Payan, nel dipartimento di Narino. "In questo attacco sono rimasti feriti altri cinque soldati", prosegue il messaggio del presidente, dove si sottolinea che "le forze militari della Colombia continuano le operazioni nella zona per trovare i responsabili di questo esecrabile attentato". (segue) (Vec)