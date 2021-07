Venezuela: Guaidó incontra missione Ue, "nel Paese chiara violazione dei diritti umani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidó ha definito la persecuzione subita dall'opposizione venezuelana come un fatto sistematico che costituisce un crimine contro l'umanità e ha fatto riferimento alle accuse mosse contro altro oppositori. "La dittatura ha rapito e fatto sparire i leader politici", ha affermato Guaidò. Per quanto riguarda il possibile dialogo, il leader dell'opposizione ha fatto riferimento alla delegazione norvegese come facilitatore. "Oggi ciò che accompagna noi venezuelani è la comunità internazionale. Qui si tratta di stabilire chiaramente le garanzie, il sostegno dei nostri alleati come gli Stati Uniti e la comunità europea", ha concluso. (Vec)