Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (5)

- Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare totalmente all'impugnativa delle seguenti leggi: la legge della Regione Toscana n. 32 del 4 giugno 2020 "Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011" in quanto la Regione Toscana con successiva legge regionale, ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate; la legge della Regione Sardegna n. 49 del 28/12/2018, "Bilancio di previsione triennale 2019-2021" in quanto, a seguito dell'Accordo tra Governo e Regione in materia di finanza pubblica, la Regione Sardegna non ha più dato applicazione ad alcune disposizioni contenute nella norma oggetto d'impugnativa; si possono pertanto ritenere superate le censure di illegittimità rilevate; e di rinunciare parzialmente all'impugnativa della legge della Regione Puglia n.35 del 30/12/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021" in quanto la predetta Regione ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate. (Com)