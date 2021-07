Usa: Biden, diritto di voto è test per la nostra epoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito il diritto al voto come “il test della nostra epoca”. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini nel corso del suo intervento a Philadelphia contro una serie di leggi elettorali approvate in alcuni Stati dell’Unione e considerate dall’amministrazione come limitative del diritto di voto. "Dovremo affrontare un altro test nel 2022", ha affermato Biden in riferimento alle elezioni di metà mandato in programma per il prossimo anno. “Dobbiamo prepararci ora e non lasciare che questo tentativo dei conservatori mini le nostre elezioni". La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha definito le nuove leggi come restrizioni "autoritarie e anti-americane". (segue) (Nys)