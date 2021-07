Venezuela: autorità denunciano altro complotto per assassinare Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rodríguez ha presentato presunte prove del coinvolgimento di Guevara, un deputato dell'Assemblea nazionale (An) 2015-2020 e di altri membri dell'opposizione come Luis Somaza, capo dell'ufficio di Juan Guaidó, Gilber Caro deputato dell'An 2015-2020; Emilio Grateron, ex sindaco di Chacao e Hasler Iglesias, ex leader studentesco. Rodríguez ha anche affermato che ci sono state implicazioni di terrorismo e tentativi di omicidio con il governo di Iván Duque e che ha atteso le azioni dell'Ufficio del Procuratore guidato da Tarek William Saab. (segue) (Vec)