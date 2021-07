Venezuela: autorità denunciano altro complotto per assassinare Maduro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader venezuelano ha anche sottolineato che c'è stato un nuovo tentativo di assassinare Maduro il 5 luglio e che i violenti eventi a Cota 905 - un quartiere popolare di Caracas in cui si è svolta una sparatoria di tre giorni - erano dovuti alle armi e alla conoscenza della "Casa de Narino”. Rodriguez anche detto che giovedì 15 luglio presenterà ulteriori prove contro il direttore di FundaRedes, Javier Tarazona, che ha più volte definito "delinquente", come tanti "manager" nelle Ong che lavorano per creare destabilizzazione nel paese. (Vec)