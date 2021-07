Usa: Fitch conferma rating AAA con outlook negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha confermato la valutazione AAA per gli Stati Uniti con outlook negativo. Lo riferisce in una nota la stessa agenzia, rilanciata dai media Usa. L'outlook negativo "riflette i rischi" sulla traiettoria dei conti pubblici e del debito, considerate le conseguenze ancora evidenti della pandemia di Covid-19. Fitch ipotizza un deficit pari al 14 per cento del Pil nel 2021, ma prevede un calo al 7 per cento nel 2022. L’economia degli Usa crescerà del 6,8 per cento nel 2021 e del 3,9 per cento nel 2022.(Nys)