Usa: 4 ufficiali intelligence Iran accusati di aver tentato di rapire una giornalista (2)

- Gli indagati sono Alireza Farahani, Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi e Omid Noori. Anche Niloufar Bahadorifar, che risiede negli Stati Uniti, è stato accusato nell’ambito dello stesso caso e sarà citato in giudizio in un tribunale di New York. Il dipartimento di Giustizia ha spiegato che il Federal bureau of investigation (Fbi) ha contribuito a svelare il complotto. "Un cittadino americano che vive negli Stati Uniti deve essere in grado di difendere i diritti umani senza essere preso di mira da agenti dell'intelligence straniera", ha affermato la Strauss. Il vicedirettore dell'Fbi William Sweeney ha affermato che il governo iraniano è stato direttamente implicato nel complotto. “Questa non è la trama di un film inverosimile. Riteniamo che un gruppo, sostenuto dal governo iraniano, abbia cospirato per rapire una giornalista negli Stati Uniti, qui, sul nostro territorio e riportarla con la forza in Iran", ha spiegato. (Nys)