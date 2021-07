Salute: Costa, Covid ha influito negativamente su screening (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rispetto alla situazione pre-pandemia, si registra una perdita significativa di nuove diagnosi (- 635.000, pari a -10 per cento), nuovi trattamenti (- 455.000, - 9 per cento), richieste di visite specialistiche (- 3.222.000, - 32 per cento), ed esami (-3.739.000, - 22 per cento), sulle principali patologie croniche”, dichiara in apertura Isabella Cecchini, head of primary market research di Iqvia. “Nel 2020, c’è stato un aumento del 40 per cento nella rinuncia alle cure, un 7 per cento calo delle prestazioni non differibili, pari a 2 milioni”, ha rilevato invece Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. “Si deve superare la paura di tornare a farsi curare. Siamo di fronte a un momento mai accaduto prima e dobbiamo tornare a considerare la salute come un investimento e non un costo”, chiude il suo intervento il presidente. Osserva inoltre Francesco De Lorenzo, presidente di Favo, che il “20 per cento decessi per il Covid hanno riguardato i malati oncologici”. “Oggi c’è bisogno di avere il coraggio di dire che c’è una emergenza oncologica e bisogna tener conto di un piano oncologico europeo”, riflette De Lorenzo. Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, è “colpita positivamente dalla capacità dei medici specialisti di rimanere a contatto con i propri pazienti” e si appella affinché “incoraggiamo i cittadini a riprendere le cure e a riavvicinarsi al sistema sanitario”. Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, nota ancora che “il covid è un’opportunità di cambiamento anche organizzativo e infrastrutturale”.“Abbiamo bisogno di una rete sempre più interconnessa”, sostiene la presidente.“È aumentata la capacità delle associazioni che hanno mostrato una capacità di resilienza notevole durante la pandemia. Il 40 per cento delle loro attività ha riguardato i rapporti istituzionali”, ha osservato infine Teresa Petrangolini, direttore del Patient advocacy lab di Altems, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. (Ren)