Roma: sparatoria, al Roxy bar in viale Alessandrino, 23enne grave

- Sparatoria questa sera al Roxy bar, a Roma, in viale Alessandrino, intorno alle 19:30. Un uomo ha esploso due colpi di arma da fuoco verso un 23enne che si trovava davanti al locale. Lo sconosciuto, dopo aver sparato, è scappato a bordo di uno scooter insieme a un complice che guidava. Il 23enne, ferito in due punti, è stato trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto. (Rer)