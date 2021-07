Usa-Turchia: Biden nomina ex senatore repubblicano Flake ambasciatore ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato l'ex senatore repubblicano Jeff Flake come ambasciatore in Turchia, affidando un incarico diplomatico di alto profilo ad un politico conservatore apertamente schierato contro l'ex presidente Donald Trump. Lo scrive il sito "Politico", ricordando che Flake ha elogiato il "team forte, esperto e capace che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti all'estero" dell'amministrazione Biden. "Con questa nomina, l'amministrazione Biden riafferma la migliore tradizione della politica estera e della diplomazia statunitense: la convinzione che la politica di parte dovrebbe fermarsi in riva al mare", ha detto Flake in una nota, utilizzando una metafora per dire che l'interesse nazionale in politica estera deve prevalere sulle posizioni partitiche. "La politica estera può e deve essere bipartisan. Questa è anche la mia convinzione e il mio impegno”, ha aggiunto. La nomina di Flake dovrà ora essere approvata dal Senato federale degli Stati Uniti.(Nys)