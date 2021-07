Usa-Ghana: firmato memorandum d’intesa su nucleare civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'America e la Repubblica del Ghana hanno firmato oggi un Memorandum d'intesa sulla cooperazione strategica per il nucleare civile (Ncmou). Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, sottolineando che l'accordo "migliora la nostra cooperazione sull'energia nucleare e rafforza le nostre relazioni diplomatiche ed economiche". Eliot Kang, alto funzionario statunitense per il controllo degli armamenti e la Sicurezza internazionale, ha firmato per gli Stati Uniti assieme Kwaku Ampratwum Sarpong, viceministro degli Affari esteri e dell'Integrazione regionale ghanese. “Gli Stati Uniti e il Ghana – si legge nella relativa nota ufficiale - intrattengono relazioni diplomatiche durature, che comprendono una cooperazione di lunga data nei settori della sicurezza, dell'energia e del commercio. La cooperazione nel campo dell'energia nucleare, della scienza e della tecnologia può portare a contributi significativi all'energia pulita, miglioramenti agricoli, acqua pulita, cure mediche avanzate e altro ancora”.(Nys)