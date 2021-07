Usa: presidente Biden annuncia undici nomine chiave dell'amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la sua intenzione di nominare undici persone per ricoprire altrettanti ruoli chiave nella sua amministrazione. Si tratta di Rahul Gupta, direttore della politica nazionale sul controllo della droga; Gabe Camarillo, sottosegretario all'Esercito, dipartimento della Difesa; Alan Estevez, sottosegretario per l'Industria e la sicurezza, dipartimento del Commercio; Jeff Flake, ambasciatore presso la Repubblica di Turchia; Kent Doyle Logsdon, ambasciatore presso la Repubblica di Moldova; Atul Gawande, assistente amministratore del dipartimento per la Salute globale, agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale; Lisa Wang, nominata assistente del segretario per l'Applicazione e la conformità, dipartimento del Commercio; Chester John Culver, membro del consiglio di amministrazione della Federal Agricultural Mortgage Corporation; Rich Trumka, presidente della Commissione per la Sicurezza dei prodotti di consumo; James A. Diossa, candidato a membro del consiglio di fondazione della James Madison Memorial Fellowship Foundation; Terrence K. Wright, candidato a membro del consiglio di amministrazione della James Madison Memorial Fellowship Foundation.(Nys)