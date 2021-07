Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra l’altro il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare: la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 17/05/2021 "Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" in quanto una disposizione si pone in contrasto con la normativa statale in materia di società a partecipazione pubblica ed eccede dalle competenze statutarie, violando gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione; la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 18/05/2021 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (Te)” ed ulteriori disposizioni" in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con l'accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale nonché con il Codice di settore in materia di autorizzazione paesaggistica, violano gli articoli 3, 9, 117, comma due, lett. l), m), s), e sesto comma, della Costituzione; la legge della Regione Lombardia n. 7 del 19/05/2021 "Legge di semplificazione 2021" in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. (segue) (Com)