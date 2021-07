Governo: il comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Piemonte n. 9 del 19/05/2021 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico"; la legge della Regione Piemonte n. 10 del 19/05/2021 "Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio"; la legge della Regione Piemonte n. 11 del 19/05/2021 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità"; la legge della Regione Calabria n. 12 del 19/05/2021 "Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento"; la legge della Regione Marche n. 7 del 20/05/2021 "Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche"; la legge della Regione Abruzzo n. 13 del 28/05/2021 "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni"; la legge della Regione Lombardia n. 9 del 31/05/2021 "Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 «Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione»"; la legge della Regione Piemonte n. 14 del 03/06/2021 "Incremento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Piemonte nella Società Riscossioni S.p.A. (Soris S.p.A.)"; la legge della Regione Basilicata n. 21 del 07/06/2021 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.LS.I.A.)"; la legge della Regione Basilicata n. 23 del 07/06/2021 "Modifiche all'art. 13 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 – Legge di stabilità regionale 2016"; la legge della Regione Lazio n. 6 del 26/05/2021 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie"; la legge della Regione Valle Aosta n. 13 del 03/06/2021 "Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021"; la legge della Regione Puglia n. 16 del 08/06/2021 "Modifica all'articolo 26 bis della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina dell'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale)"; la legge della Regione Puglia n. 17 del 08/06/2021 "Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo)"; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 14/06/2021 "Modificazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982"; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 14/06/2021 "Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 in materia di rilascio di dispositivi aerostatici". (segue) (Com)