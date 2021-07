© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene alla giornata conclusiva del progetto di inclusione sociale attiva 'Coltiviamoci' promosso dalle cooperative sociali il Pungiglione e Folias nell'ambito del Por Fse 2014-2020. L'evento si tiene in presenza presso il Parco Giovanni Forte in via Loira, Monterotondo, Roma (ore 11:00)- Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla "Conferenza sul futuro dell'Europa al Pnrr: le sfide della Next generation Eu: innovazione, giovani e talento per lo sviluppo del territorio". L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio (ore 20:15) (segue) (Rer)