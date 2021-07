Usa: Biden, diritto di voto è test per la nostra epoca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 giugno scorso, i legislatori repubblicani del Senato federale degli Stati Uniti hanno bloccato il cosiddetto “For the People Act”, un vasto progetto di riforma elettorale fortemente voluto dal presidente Biden per contrastare le iniziative legislative portate avanti in una serie di Stati a guida repubblicana. Tutti i 50 senatori del Partito democratico hanno votato per far avanzare la misura ma i repubblicani, anch’essi 50, si sono espressi contro la legislazione. Il “For the People Act” rappresenta un disegno di legge radicale che oltre a stabilire standard di voto nazionali cambia anche la composizione della Commissione elettorale federale, revisiona il finanziamento della campagna elettorale, pone nuove regole sulla riorganizzazione del Congresso e nuove linee guida etiche per presidenti e vicepresidenti. (Nys)