Mediterraneo: firmato memorandum d'intesa tra Grecia e la Lega araba

- Ahmed Aboul Gheit, segretario generale della Lega degli Stati arabi al Cairo, ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa con la Grecia per "approfondire ed espandere le relazioni" tra il paese europeo e l'organizzazione multilaterale araba. Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, per parte sua, ha affermato che esistono stretti rapporti tra il mondo arabo e la Grecia, spiegando che "il mondo è cambiato e le sfide che stiamo affrontando sono cresciute". Il capo della diplomazia di Atene, durante una conferenza stampa congiunta con Aboul Gheit, ha aggiunto che alcuni paesi della regione rappresentano una minaccia per la stabilità tramite interventi militari, sia direttamente che per procura, o attraverso il loro tentativo di stabilire influenza e far rivivere i conflitti. "La risposta collettiva deve essere basata sui nostri principi e valori condivisi: rispetto, sovranità, stabilità, unità e sicurezza dei territori di tutti i paesi della regione, inclusi Libia, Siria e Iraq", ha affermato Dendias. Il memorandum siglato dalle parti prevede lo svolgimento di un incontro annuale tra il segretario generale della Lega araba e il ministro degli Esteri greco a New York, a margine delle riunioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o in qualsiasi luogo concordato. (Cae)