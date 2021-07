Usa: Blinken, su nuove tecnologie dobbiamo rimontare in fretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno la necessità di “rimontare” per quello che riguarda la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso del suo intervento al termine del vertice tecnologico globale. “Il nostro paese deve rimontare e farlo in fretta – ha detto il capo della diplomazia di Washington – dobbiamo assicurare che, nel momento in cui la tecnologia cambia la nostra vita, il modo in cui lavoriamo, competiamo e ci difendiamo, siamo noi a dar forma al cambiamento”.(Nys)