Cuba: uomo di 36 anni prima vittima in manifestazioni contro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 36 anni è rimasto ucciso lunedì 12 luglio durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Cuba, diventando così la prima vittima nell’ambito delle proteste in corso nell’isola centramericana. Lo riferisce la “Agencia Cubana de Noticias” (Acn). “Nel pomeriggio del 12 luglio 2021 – si legge sul sito dell’organo di stampa - gruppi organizzati di elementi antisociali e criminali nel Consiglio popolare di Guinera, appartenente al comune di Arroyo Naranjo (a sud dell’Avana), hanno violato l'ordine pubblico cercando di dirigersi verso la stazione della polizia rivoluzionaria del territorio, con l'obiettivo di attaccare le truppe e danneggiare la struttura”. I manifestanti “sono stati intercettati dalle forze del ministero dell'Interno e dalla popolazione e, nel tentativo di eluderne l'azione, hanno vandalizzato abitazioni, dato fuoco a container e danneggiato le linee elettriche”, prosegue l’agenzia di stampa locale. “Allo stesso tempo, (i dimostranti) hanno attaccato gli agenti e i civili sul posto con coltelli, pietre e oggetti contundenti”. Nello scontro, diversi cittadini sono stati arrestati e altri sono rimasti feriti, inclusi funzionari delle forze dell'ordine. Tra i partecipanti ai disordini, è stato ucciso il cittadino Diubis Laurencio Tejeda, residente nel comune stesso e con precedenti di vilipendio, furto e condotta disordinata, per il quale ha scontato una sanzione. Il resto dei feriti è stato trasferito negli ospedali per le cure. Le circostanze di questo evento sono in corso di indagine.(Mec)