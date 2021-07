Americhe: colloquio tra Blinken e segretario Osa Almagro, focus su Haiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, per discutere della situazione ad Haiti dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha espresso apprezzamento per il lavoro dell'Osa a sostegno della democrazia ad Haiti, sottolineando l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con l'Osa e i partner internazionali per aiutare le istituzioni haitiane a "ripristinare la sicurezza e a spianare la strada a elezioni legislative e presidenziali libere ed eque" entro il 2021, si legge nella relativa nota ufficiale. Il capo della diplomazia di Washington ha anche espresso preoccupazione per la situazione politica e di sicurezza e ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti al governo democratico e alla stabilità ad Haiti. (Nys)