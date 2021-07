Usa: 4 ufficiali intelligence Iran accusati di aver tentato di rapire una giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato quattro funzionari dell'intelligence iraniana di aver cospirato per rapire una giornalista e portarla con la forza a Teheran. Lo riferisce una nota pubblicata sul sito del dicastero. La giornalista Masih Al Nejad, di origine iraniana, ha dichiarato ai microfoni del quotidiano emiratino “The National” di essere l'obiettivo del complotto. "Avevano pianificato di rapirmi", ha affermato. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Audrey Strauss, ha annunciato le accuse contro gli agenti iraniani, che sono accusati "di rapimento, violazione delle sanzioni, cospirazione per frode bancaria e telematica e riciclaggio di denaro". Gli "imputati hanno monitorato e pianificato il rapimento di un cittadino americano di origine iraniana, dimostratosi critico nei confronti dell'autocrazia del regime, e il suo spostamento coatto in Iran, dove il destino della vittima sarebbe stato nel migliore dei casi incerto", si legge nell'accusa. (segue) (Nys)