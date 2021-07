Difesa: M5s su rifinanziamento missioni, attenzione ad interrompere rapporti con la Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del rifinanziamento delle missioni italiane all'estero è estremamente delicato e tocca aspetti di cui non si può non tenere conto, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Lo dichiarano in una nota congiunta le deputate e i deputati del M5s delle commissioni Esteri e Difesa. "Come Movimento 5 stelle siamo da sempre a favore di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni europee nella gestione del fenomeno migratorio e, in particolare, sul fronte delle operazioni che si svolgono nel canale di Libia - aggiungono -. Fino a quando tutte le manovre non saranno condotte sotto l'egida dell'Europa - proseguono -, però, l'Italia non può astenersi dalla collaborazione con le autorità libiche. Se decidessimo all'improvviso di non finanziare la missione di supporto alla Guardia costiera libica, creeremmo le condizioni per una situazione ancora più caotica di quella attuale". "Rischieremmo cioè di determinare un incremento di partenze dei migranti con un sensibile aumento della possibilità che queste imbarcazioni precarie, colme di donne e uomini, si rovescino in mare, continuando a causare una strage di innocenti", concludono. (Res)