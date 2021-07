Cuba: Dipartimento Stato Usa, appello alla calma ma governo rilasci manifestanti pacifici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, parlando in conferenza stampa, il capo dello stato ha abbassato i toni, affermando di riconoscere l'esistenza di "insoddisfazione" tra la popolazione. "L'origine di tutte le questioni al centro dell'insoddisfazione della gente, la mancanza di alimenti, di medicinali, e di energia, è l'embargo", ha denunciato. "Voglio sottolineare che non tutte le persone che protestano sono contro la rivoluzione, c'è una minoranza che cerca di cavalcare la protesta", ha aggiunto, rivolgendo un appello alla popolazione a "non ascoltare le voci che puntano a dividere Cuba". (segue) (Nys)