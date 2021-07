Venezuela: autorità denunciano altro complotto per assassinare Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, ha assicurato che la presenza delle delegazioni di Norvegia e Unione europea nel Paese non impedirà che venga fatta giustizia a fronte di una nuova cospirazione volta ad assassinare assassinare il presidente Nicolás Maduro. "Credevano che, data la presenza dei norvegesi e della missione tecnico-esplorativa dell'Ue erano qui, avrebbero goduto di impunità e mandato Freddy Guevara alle riunioni", ha detto Rodríguez in riferimento al politico dell'opposizione incriminato nelle scorse ore con accuse di terrorismo e tradimento, dopo che i servizi di intelligence venezuelani lo hanno arrestato dalla sua auto, su un'autostrada di Caracas. (segue) (Vec)