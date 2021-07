Olimpiadi: Federer non sarà a Tokyo a causa di un problema al ginocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista svizzero Roger Federer hai annunciato che non prenderà parte ai Giochi olimpici di Tokyo a causa di un problema al ginocchio: "Durante la stagione sull'erba, sfortunatamente, ho subito una battuta d'arresto con il mio ginocchio e ho dovuto accettare di non poter partecipare ai Giochi olimpici di Tokyo", ha scritto Federer sui suoi canali social. "Sono molto deluso, perché è stato un onore e un momento clou della mia carriera ogni qual volta che ho rappresentato la Svizzera. Ho già iniziato la riabilitazione nella speranza di tornare entro la fine dell'estate. Auguro buona fortuna a tutta la squadra svizzera e farò il tifo da lontano. Come sempre, Hopp Schwiz", ha aggiunto. (Res)