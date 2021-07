Rifiuti: assessore Lazio, calo differenziata colpa del comune e di Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ama attualmente tratta appena il 12 per cento di tutti i rifiuti di Roma, contro il 35 per cento che lavorava fino al 2018: il motivo è la carenza e la vecchiaia del parco mezzi, la mancanza di impianti e di stazioni di trasferenza, visto che può disporre solo del Tmb di Rocca Cencia, che viene utilizzato anche alla metà della capacità autorizzata e il Comune di Roma vuole chiudere senza avere un'alternativa". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio. "È dalla crisi industriale dell'azienda municipalizzata che inizia la riduzione della raccolta differenziata, la diminuzione del servizio porta a porta e l'aumento dei rifiuti sulle strade. Una crisi che il Campidoglio ha aggravato con la nomina di 8 manager e 4 assessori in cinque anni, creando confusione e minando la continuità gestionale. Con bilanci non approvati per molti anni, impedendo all'azienda di investire su mezzi e impianti. Con scelte mancate che hanno paralizzato il sistema dei rifiuti capitolino, provocando ripetute emergenze e continue richieste di aiuto - spiega -. La raccolta differenziata cresce in tutti i Comuni del Lazio, tranne che a Roma: negli ultimi cinque anni la differenziata media regionale è passata dal 32 per cento al 51,6 per cento con un incremento annuo di quasi 4 punti percentuali e senza il dato negativo di Roma è superiore al 60 per cento. Si continua a cercare un colpevole e a scaricare il proprio fallimento sulle altre comunità del Lazio, piuttosto che assumersi la responsabilità di affrontare e risolvere la gestione dei rifiuti secondo principi di autosufficienza e prossimità", conclude Valeriani.(Com)