Cuba: Dipartimento Stato Usa, appello alla calma ma governo rilasci manifestanti pacifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che a Cuba la situazione torni alla calma e si ponga fine a questa ondata di violenze. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price durante il briefing con la stampa. "Chiediamo calma e condanniamo qualsiasi violenza contro coloro che protestano pacificamente e chiediamo ugualmente al governo cubano di rilasciare chiunque sia detenuto per una protesta pacifica", ha detto il portavoce, Price ha anche affermato che gli Stati Uniti hanno sempre preso in considerazione opzioni che gli avrebbero consentito di sostenere il popolo cubano. “Stiamo cercando modi per sostenere il popolo cubano in modo coerente con i nostri interessi, coerente con i nostri valori. Ovviamente lo stiamo facendo nel mezzo di queste proteste", ha aggiunto. (segue) (Nys)