Salute: Costa, Covid ha influito negativamente su screening

- “La pandemia ha influito negativamente sul livello dello screening. Dobbiamo agire su due fronti: evitare che i nostri ospedali si riempiano di pazienti Covid. Mettersi al sicuro significa garantire l’assistenza primaria ordinaria ospedaliera. Poi c’è il tema delle liste d'attesa. Erano stati stanziati 470 milioni di euro, ne sono stati spesi un centinaio. Nell’ultimo dl Sostegni abbiamo stanziato altri 500 milioni per dare una spinta. E abbiamo detto alle Regioni di coinvolgere i privati per ridurre le liste d’attesa. Pubblico-privato è una partnership fondamentale. Lo Stato deve definire le linee guida, lasciando alle Regioni la messa a terra. Già in via ordinaria, 300 giorni per autorizzare un farmaco erano troppi, figuriamoci in tempi di Covid. Sono convinto che stiamo davanti a una grande stagione e grazie al contributo di tutti possiamo cogliere le opportunità”. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, durante la conferenza “Sistema salute e patologie non Covid. Analisi, prospettive e scenari”, organizzata online da Formiche in collaborazione con Farmindustria, discutendo la presentazione di una nuova ricerca Iqvia sull’impatto sulla salute dei cittadini e sull’organizzazione del sistema sanitario causati dalle misure e dalle restrizioni per il contenimento del virus relativi all’accesso alle visite e ai trattamenti dei pazienti non-Covid, durante la pandemia. (segue) (Ren)