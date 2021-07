© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa annuale di Forestami.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 - Milano (ore 10:30)Si riunisce il Consiglio comunale in videoconferenza.Diretta streaming sul sito del Comune di Milano (dalle 15)REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, premia le nuove 117 attività storiche e di tradizione.Palazzo Lombardia - Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9 - 12 e 15 - 18)Fondazione Lombardia per l'Ambiente, insieme alle Università coinvolte e ai partner del progetto ADA 270, presenta i risultati della prima fase e illustra la fase due del progetto di estrazione del ghiaccio dall'Adamello. Intervengono Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente Regione Lombardia; Fabrizio Piccarolo, direttore Fondazione Lombardia per l'Ambiente; Massimo Maugeri, assessore al Parco Adamello; Valter Maggi dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; Iacopo Morosi, vice responsabile Ricerca e Sviluppo Cohaerentia; Luca Albertelli, geologo progetto ADA270; Lino Zani, coordinatore comunicazione ADA 270 ed Elena Guarnone, head of Sustainability di Edison.Palazzo Lombardia - Sala stampa, ingresso N1, piazza Città di Lombardia - Milano (ore 11)VARIEConferenza stampa annuale di Forestami. Intervengono il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente del Comitato scientifico di Forestami Stefano Boeri, la referente istituzionale Forestami per Città Metropolitana Milano Michela Palestra, il presidente di Ersaf Lombardia Alessandro Fede Pellone, il direttore scientifico di Forestami Maria Chiara Pastore, il direttore tecnico di Forestami Riccardo Gini, il presidente di Fondazione di Comunità Milano Carlo Marchetti e il project manager Forestami Fabio Terragni.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 - Milano (ore 10:30)Presentazione della squadra di Milano in Comune e Civica Ambientalista a sostegno di Gabriele Mariani sindaco. In caso di pioggia la conferenza stampa si tiene alla Loggia dei MercantiPiazza della Scala - Milano (ore 11:30)Webinar di Fondazione Ismu "Migrazioni forzate, libertà religiosa e pratica della fede in Italia".Modalità telematica (ore 17 - 18)MONZAInaugurazione del nuovo Polo Depositi e Fondi Speciali con il presidente di BrianzaBiblioteche Piefranco Maffé, i sindaci e gli assessori dei Comuni della rete bibliotecaria brianzola.Via Monviso (ore 11) (Rem)