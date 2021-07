Covid: Sofo (Fd’I) su green pass, obbligo viola principio di non discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il regolamento UE 2021/953 relativo all’introduzione del Covid Pass esclude l’obbligo vaccinale stabilendo anzi il principio di non discriminazione di coloro che non sono vaccinati e specificando che non deve costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Peccato che prevedendo l’obbligo di passaporto sanitario per l’accesso a bar, ristoranti, negozi, trasporti pubblici ecc. si introduca una discriminazione nei fatti in quanto i cittadini per lo svolgimento della loro vita quotidiana sarebbero costretti a sottoporsi a tamponi con una frequenza insostenibile dal punto di vista non solo organizzativo ma anche economico, visto che il ministro Speranza ha sobbarcato il costo dei tamponi sulle spalle dei cittadini. Così facendo si obbliga dunque di fatto i cittadini a ricorrere alla vaccinazione, violando quel principio di non discriminazione più volte assicurato dalla stessa Commissione europea ed esplicitato nel regolamento sul green pass.” Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo ha annunciato di aver presentato questo pomeriggio un’interrogazione parlamentare urgente al commissario europeo alla salute Kyriakides per chiedere di intervenire sulle misure annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron e riproposte in queste ore anche in Italia. (Ren)