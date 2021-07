Cuba: Cile rivolge appello a permettere manifestazioni "in libertà e senza minacce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha rivolto un appello alle autorità di Cuba a "non pretendere di eliminare le legittime rivendicazioni della cittadinanza e a permettere che queste si possano manifestare in libertà e senza minacce". E' quanto afferma una nota ufficiale del ministero degli Esteri pubblicata oggi in merito alle manifestazioni di protesta in corso nell'isola caraibica contro il governo di Miguel Diaz-Canel. "A fronte dei recenti fatti occorsi a Cuba il governo del Cile ribadisce che la libertà di espressione e la manifestazione pacifica rappresentano diritti umani che devono essere sempre rispettati e protetti", afferma la nota. Il governo di Santiago ritiene inoltre che "non ci sono giustificazioni per l'adozione di misure repressive che cerchino di mettere a tacere i cittadini che pacificamente chiedono maggiori libertà, salute, e qualità di vita". (segue) (Abu)