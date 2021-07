Algeria: Covid, oltre 900 nuovi casi, governo rafforza misure di contrasto a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeri registra 932 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, 16 decessi e 584 guariti. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute algerino il numero totale di casi di Covid-19 rilevati fino ad oggi ha raggiunto le 117.522 unità, mentre le vittime sono 3.857 a fronte di 99.906 guariti. Inoltre sono 36 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva. In questo contesto, sono state adottate misure preventive per arginare la diffusione del coronavirus. La presidenza del Consiglio ha deciso di rafforzare le misure di distanziamento sociale, l'uso di mascherine protettive, e anche di "rafforzare la misura di divieto, su tutto il territorio nazionale, di qualsiasi raduno di persone e di ricongiungimento familiare, compresa la celebrazione di matrimoni e circoncisioni e altri eventi". (Ala)