Rifiuti: Ama, crisi creata per chiusure e limitazioni negli sbocchi agli impianti

- "La situazione di crisi, che si è venuta a creare con la chiusura della discarica di Roccasecca e le ricadute conseguenti, da inizio aprile, sulle possibilità di accettazione agli impianti di trattamento del Lazio, unitamente ad eventi improvvisi che hanno limitato o bloccato la capacità delle lavorazioni di impianti laziali e anche di altre regioni, sta continuando purtroppo a causare ad Ama problemi nella fase di raccolta dei rifiuti sul territorio". Lo comunica Ama in una nota. "Ama ha fatto e sta continuando a fare qualunque sforzo per attenuare il più possibile i disagi per i cittadini. Da circa tre mesi sono stati attivati due tavoli istituzionali molto importanti, presso la Prefettura di Roma e presso il ministero della Transizione Ecologica: tavoli che nei prossimi giorni dovrebbero portare a soluzioni nel breve, medio e lungo periodo. Ama confida che, nell'interesse dei propri lavoratori e dei cittadini di Roma, tali soluzioni possano essere messe in atto in tempi brevissimi", conclude. (Com)