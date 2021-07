Piemonte: maltempo, gravi danni nel Verbano, esonda fiume Toce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I volontari – conferma l’assessore Gabusi - continuano a seguire l’evoluzione dell’evento metereologico. Nelle prossime ore raccoglieremo le segnalazioni dei danni per poter intervenire direttamente con gli strumenti regionali e tramite il governo per i fondi nazionali. Questa situazione non può più essere trattata come una ‘semplice’ emergenza, dal momento che si innesta su eventi ormai continui di vere e proprie bombe d’acqua rapide e violentissime". (Rpi)