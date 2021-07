Omofobia: Salvini, togliamo da ddl Zan ciò che divide e approviamo norma civiltà in un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Togliamo dal ddl Zan ciò che divide perché altrimenti il rischio è che non venga approvato”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della discussione generale in aula al Senato sul ddl Zan. “Togliamo ciò che divide ed in un mese approviamo una norma di civiltà che punisce pesantemente chi discrimina” ma “se qualcuno per tenere uniti i suoi partiti non vuole che gay e trans vengano tutelati lo dica”, ha aggiunto. (Rin)