Rifiuti: assessora Roma, differenziata rallenta perché Regione non ha impianti per smaltirli (2)

- "L'ultimo rapporto Rifiuti Urbani dell'Ispra, pubblicato nel 2020, fotografa una situazione impiantistica più che disastrosa per quanto riguarda la nostra regione - aggiunge l'assessora Ziantoni -. A partire dalle discariche che, nel 2019 (dato di riferimento di Ispra), erano 5 e che, oggi, sono drasticamente diminuite lasciando in attivo soltanto 2 siti (di cui uno si avvia alla chiusura). Non va meglio per le altre tipologie di impianto: attualmente è operativo nel Lazio 1 solo termovalorizzatore. Pensate che una grande regione come la Lombardia possiede, invece, 13 termovalorizzatori e 21 discariche. La Sicilia, per farvi un altro esempio, ha 15 discariche, contro le 2 della Regione Lazio ", conclude. (Com)