Lombardia: Consiglio approva mozione per rivedere criteri finanziamento “Bando Estate Insieme”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna di Consiglio regionale si è conclusa con l’approvazione a scrutinio segreto (38 favorevoli, 33 contrari e 1 astenuto) della mozione urgente presentata dal Partito Democratico (primo firmatario Fabio Pizzul) relativa ai finanziamenti 2021 dell’iniziativa “Bando Estate Insieme”, finalizzato a sostenere la realizzazione di interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza promossi dai Comuni lombardi. Il documento impegna la Giunta regionale a verificare che non ci siano state anomalie anche nella seconda procedura di assegnazione, dopo quelle riscontrate e già verificate nella prima. Inoltre chiede di rimodulare le assegnazioni in modo da coprire tutte le domande ammesse e non finanziate, che ammontano a 523 a fronte delle 136 finanziate, prevedendo eventualmente ulteriori fondi e introducendo criteri di equità rispetto alla platea dei potenziali destinatari e alle dimensioni dei singoli Comuni. (Com)