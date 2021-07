Covid: Lorenzin (Pd), certificato verde unico strumento per riprendere vita normale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il certificato verde ci permette di accedere in un luogo chiuso o in un servizio in piena sicurezza. È, ad oggi, l’unico strumento che abbiamo per spostarci con tranquillità e riprendere una parvenza di vita sociale ed economica normale". Lo dichiara l’ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, membro della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera. "Ovvio - aggiunge - che rimangono dubbi su come gestire chi non può essere vaccinato per età o condizioni di salute, ma la strada da perseguire non potrà essere che questa, fino a quando non avremo il supporto di terapie ad hoc, che ci permetteranno, insieme ai vaccini e alle misure di igiene, di derubricare il Covid-19 ad un virus totalmente gestibile. Botte piena (ristoranti aperti, alberghi, attività sociali ed economiche fruibili) e moglie ubriaca (non vaccinarsi ) non si può avere”, conclude. (Com)