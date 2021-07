© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula del Senato non ha approvato le questioni pregiudiziali di costituzionalità sul ddl Zan con 124 voti a favore, 136 no e quattro astenuti. La seduta è convocata per domani alle ore 9,30 con all'ordine del giorno il prosieguo della discussione generale sul ddl Zan stesso. (Rin)