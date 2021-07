© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bocciate le pregiudiziali di costituzionalità sul ddl Zan, domani votiamo una richiesta di sospensiva. Poi finalmente entriamo nel merito. Ostruzionismo sconfitto, la legge arriva in aula". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando. "Da adesso in poi ognuno si assume le proprie responsabilità", aggiunge. (Com)